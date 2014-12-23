Бербок: ФРГ не может отказаться от газа РФ, поскольку не хочет "повторять ошибки прошлого"

В МИД Германии объяснили, что невозможно одномоментно ввести эмбарго на энергоресурсы из РФ.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила о том, что ФРГ не может прямо сейчас и одномоментно отказаться от природного газа РФ, так как власти страны не хотят "повторять ошибки прошлого". Соответствующей информацией с журналистами министр по иностранным делам поделилась на пресс-конференции в Берлине. Она пояснила, что при этом кабмин выступает против полного энергетического эмбарго на нефть и газ. Такого мнения придерживаются не только дипломаты, но и канцлер, министр по экономике.

... Всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Глава МИД Германии разработала новый план выстраивания отношений с Россией.

Фото и видео: