Берлин призвал власти в Дамаске сохранить мир и стабильность.

Немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок подчеркнула необходимость инклюзивного политического процесса на сирийской территории. Европейская чиноыница также заметила, что Германия выделит дополнительно 300 миллионов евро для поддержки этой страны и ближневосточного региона. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ сделала, выступая перед журналистами во время прибытия на ссаммит глав ММД Евросоюза в Брюсселе.

Переходное правительство должно не только полностью расследовать ужасающие преступления, совершенные против сотен мирных жителей, и привлечь виновных к ответственности, но и обеспечить контроль над различными субъектами своего аппарата безопасности. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Анналена Бербок утверждала, что интеграция курдов в государственные структуры и структуры безопасности остается чрезвычайно важным шагом для формирования единой страны со столицей в Дамаске. Глава МИД Германии указала, что временный президент Сирии, должен использовать отведенную ему очень важную роль на благо и ради интересов своего народа.

Бербок: результаты выборов в бундестаг не повлияют на поддержку Украины Германией.

Фото и видео: European Commission