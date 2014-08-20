Бензин в Петербурге подорожал до 70,5 рубля за литр

За неделю средняя цена топлива в городе выросла на 0,2 процента, но осталась ниже среднероссийской. Дороже всего обходится АИ-98 — 99 рублей за литр, дешевле всего — АИ-92 по 65 рублей.

Стоимость моторного топлива в Санкт-Петербурге продолжает расти. По данным Росстата, за семидневный период с 23 по 29 июня средняя цена бензина в Северной столице увеличилась на 0,2 процента, достигнув 70,48 рубля за литр. Этот показатель всё ещё ниже общероссийского уровня, который на ту же дату составил 72,38 рубля.

К 29 июня в городе сложились следующие средние цены на разные марки топлива: АИ-92 — 64,97 рубля за литр, АИ-95 — 70,69 рубля, АИ-98 и выше — 99,08 рубля, дизельное топливо — 79,93 рубля за литр. В ведомстве отметили, что петербургский рост оказался одним из самых сдержанных по сравнению с другими регионами страны.

На общероссийском рынке ситуация выглядит иначе: средняя цена бензина за тот же период подскочила на 1,7 процента — с 71,20 до 72,38 рубля за литр. АИ-92 в среднем по стране стоит 68,76 рубля (+1,8 процента), АИ-95 — 74,38 рубля (+1,6 процента), АИ-98 и выше — 97,15 рубля (+0,7 процента). Дизельное топливо подорожало на 2,3 процента, до 84,84 рубля за литр.

Ранее Смольный прокомментировал ситуацию с бензином в Петербурге.

Фото: unsplash (engin akyurt)