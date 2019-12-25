Стоимость бензина в Петербурге выросла на 0,2% за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России за последнюю неделю увеличились на 10 копеек.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России за последнюю неделю увеличились на 10 копеек, составив 59,2 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива также поднялась на 1 копейку, достигнув 70,99 рубля за литр.

В Петербурге за тот же период цена на бензин выросла на 0,2%. Стоимость литра бензина марки АИ-92 колебалась от 55,6 до 57,58 рублей, марки АИ-95 — от 60,1 до 63,71 рубля, а марки АИ-98 и выше — от 69,6 до 88,64 рубля.

Ранее петербуржцам перечислили самые популярные автомобили с пробегом за февраль.

Фото: Piter.TV