Бен Уишоу сыграет врача в экранизации книги "Будет больно"

Британский актер Бен Уишоу исполнит главную роль в новом фильме, поставленном по мотивам книги Адама Кея "Будет больно". Созданием картины займутся британская вещательная корпорация BBC и американский телеканал AMC.
Новый фильм – это экранизация мемуаров акушера-гинеколога, который будучи на пике своей карьеры, неожиданно занялся литературным творчеством. Бен Уишоу исполнит в картине роль врача госпиталя NHS.
Сценарий для ленты напишет автор произведения Адам Кей. Кроме него, разработкой проекта будут заниматься другие знаменитости, в том числе Дэн МакДермотт и Кристин Джонс из AMC, а также Мона Креши от BBC.
Сам Бен Уишоу рассказал, что это будет феерический, честный и веселый взгляд на лечебное учреждение. Актер пообещал с радостью рассказать историю героев в белых халатах, работающих в экстремальных условиях.
Ранее мы писали, что Анна Чиповская сыграет в screenlife-сериале "Взаперти".
Фото: Instagram / benwhishaw
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все