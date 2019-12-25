Бен Уишоу сыграет врача в экранизации книги "Будет больно"

Сценарий для фильма напишет автор произведения Адам Кей.

Британский актер Бен Уишоу исполнит главную роль в новом фильме, поставленном по мотивам книги Адама Кея "Будет больно". Созданием картины займутся британская вещательная корпорация BBC и американский телеканал AMC.

Новый фильм – это экранизация мемуаров акушера-гинеколога, который будучи на пике своей карьеры, неожиданно занялся литературным творчеством. Бен Уишоу исполнит в картине роль врача госпиталя NHS.

Сценарий для ленты напишет автор произведения Адам Кей. Кроме него, разработкой проекта будут заниматься другие знаменитости, в том числе Дэн МакДермотт и Кристин Джонс из AMC, а также Мона Креши от BBC.

Сам Бен Уишоу рассказал, что это будет феерический, честный и веселый взгляд на лечебное учреждение. Актер пообещал с радостью рассказать историю героев в белых халатах, работающих в экстремальных условиях.

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Фото: Instagram / benwhishaw