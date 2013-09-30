В российском прокате – фильм-шоу одного Уишоу

Свою первую полнометражную картину "Аффект" снял режиссер Энейл Кария.

Тихий сотрудник лондонского аэропорта по имени Джозеф (Бен Уишоу) монотонно и методично обыскивает разных людей, спешащих на свой рейс. Пандемии на дворе еще нет, а многие уже на нервах – помимо местных жителей это восточноевропейские гости британской столицы и странные старики. А что наш человек в футляре? Нервничает из-за долгой парковки своего отца, безучастно доедает невкусный торт в своей день рождения. Безответно влюблен в коллегу по работе. Раздражается от шума за окном и наставлений родителей. Придет ли этому конец? Еще какой.

Сам концепт картины, в которой городской житель (буквально и метафорически) сходит с ума из-за несправедливости окружающего мира не нов – посмотревшие "Таксиста", "Джокера" и "С меня хватит!" не дадут солгать. "Аффект" проигрывает классическим картинам такого рода в многослойности происходящего: для отражения темы города в человеке сделано слишком мало – только небольшой эпизод в финале, таким образом главный герой мог бы жить в Берлине или даже Москве. Не в пользу фильма играет информационный фон: новости о самоуверенных одиночках, способных на любого рода криминал, подкидывают куда более интересный сюжет, достойный экранизации – только берись за контекст и делай. Желание погрузиться в ощущения человека в городе чувствуется с первых кадров, но опускаются явные причины того, что заставило Джозефа буквально сойти с ума. Только звуки, шум, обрывки голосов, камера, которая старается догнать главного героя. Обоснования эмоционального всплеска мы не дождемся.

В ином случае слабая техническая основа для картины стала бы поводом для критики, да и такие фильмы-притчи в большом количестве показываются на мировых кинофестивалях. Но поводом для внимания именно к "Аффекту" в отдельной программе Берлинале и на фестивале Sundance стал исполнитель главной роли, который локомотивом тащит фильм на себе.

Актер Бен Уишоу ("Парфюмер", "Облачный атлас", франшиза о Джеймсе Бонде) выдает настолько звериный перфоманс в роли тихони, преступившего закон, что многие шероховатости картине хочется простить. Местами это стыдно, иногда это жутко, местами это похоже на современный театр с его пластикой и мимикой – но как еще привлекать и показывать эмоцию на минимальном материале? Только нервом, телом и кровью – зритель точно почувствует, что Уишоу скорее всего сам прогрыз стакан зубами. Перед главным героем много детской радости из-за открытия мира заново – недаром одно из первых взаимодействий происходит именно с маленькой девочкой в общественном транспорте.

Однако герою никуда не уйти от такого же детского страха – настолько поглощающего, что от него получится спрятаться в разорванном матрасе или в объятьях матери. Внутренний ребенок может разбить что-то или как-то навредничать (а мы уже знаем, что большие детки – это большие бедки), но его путь все равно заканчивается в родительском доме.

Картина в прокате с 17 июня

Фото: предоставлено прокатчиком картины "ПРОвзгляд"