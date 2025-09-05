Бельский призвал комплексно подойти к вопросу досмотра в школах

Парламентарий считает, что проблему безопасности нужно решать системно, обращаясь в том числе к советскому опыту.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал предложение о введении досмотра школьников при входе в учебные заведения. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" парламентарий призвал рассматривать этот вопрос в комплексе, не ограничиваясь точечными мерами.

Инициатива предполагает наделение сотрудников частных охранных предприятий полномочиями проверять личные вещи учащихся. По словам Бельского, сейчас эта тема прорабатывается по поручению губернатора.

Спикер ЗакСа обратил внимание на то, что сами по себе нападения в школах являются лишь следствием более глубокой проблемы. Опасные действия ребенок может совершить и за пределами учебного заведения. Поэтому, уверен политик, необходим системный подход.

Бельский напомнил, что конфликтные ситуации и травля среди детей существовали и в советские годы. Тогда основная нагрузка по их урегулированию ложилась на педагогов и классных руководителей. Парламентарий предложил обратиться к этому опыту и выстраивать работу сразу по нескольким направлениям.

При этом спикер указал на практические сложности тотального досмотра. Введение процедур, аналогичных тем, что действуют в метро или аэропортах, потребует значительных временных затрат, что может создать проблемы в школах с высокой проходимостью.

По мнению Бельского, итоговое решение должно не только повысить безопасность, но и не породить новых трудностей. Политик подчеркнул, что такой шаг нельзя делать популистским. Любые изменения необходимо тщательно прорабатывать и согласовывать, в первую очередь с директорами школ.

Петербуржец получил реальный срок за попытку продать место в школе Газпрома

