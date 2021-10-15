Петербуржец получил реальный срок за попытку продать место в школе Газпрома

Куйбышевский районный суд приговорил Александра Аникеева к трем годам и трем месяцам колонии за мошенничество. Мужчина взял у знакомого миллионы обещая устроить его ребенка в элитную школу.

В Петербурге вынесли приговор местному жителю Александру Аникееву за попытку мошенничества с поступлением в частную школу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, инцидент произошел в ноябре 2024 года.

Мужчина познакомился в бане с гражданином, не имеющим отношения к Газпрому, и заявил, что может помочь зачислить его ребенка в ЧОУ Газпром школа Санкт-Петербурга за денежное вознаграждение в 5 млн рублей. При этом реальной возможности или намерения выполнить обещанное у Аникеева не было. Свой план он не смог реализовать до конца.

Суд признал петербуржца виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Потерпевшему вернули 3 млн 50 тыс рублей.