Спикер ЗакСа Петербурга Бельский поддержал решение о частичной мобилизации

Председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский публично поддержал указ президента РФ о частичной мобилизации в стране. Свою позицию парламентарий обозначил во время еженедельного брифинга.
Бельский отметил, что полностью разделяет решение, поскольку оно определяет меры по защите государства. Также он подчеркнул, что готов к призыву лично.
Если будет стоять вопрос о мобилизации конкретно меня, то точно так же, как любой гражданин Российской Федерации, я приму это и пойду.
Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга
По словам Бельского, он не имеет полномочий в комиссии по мобилизации и не располагает информацией о том, готовится ли кто-то из его коллег к добровольной отправки в зону СВО.
Подробнее о частичной мобилизации в РФ читайте в нашем материале.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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