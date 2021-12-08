Спикер ЗакСа Петербурга Бельский поддержал решение о частичной мобилизации

Парламентарий также подчеркнул, что лично готов к призыву.

Председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский публично поддержал указ президента РФ о частичной мобилизации в стране. Свою позицию парламентарий обозначил во время еженедельного брифинга.

Бельский отметил, что полностью разделяет решение, поскольку оно определяет меры по защите государства. Также он подчеркнул, что готов к призыву лично.

Если будет стоять вопрос о мобилизации конкретно меня, то точно так же, как любой гражданин Российской Федерации, я приму это и пойду. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

По словам Бельского, он не имеет полномочий в комиссии по мобилизации и не располагает информацией о том, готовится ли кто-то из его коллег к добровольной отправки в зону СВО.

Подробнее о частичной мобилизации в РФ читайте в нашем материале.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга