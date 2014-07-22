Вице-премьер РФ объяснил, что зарубежный бизнес не принял окончательного решения.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил о желании большинства иностранных компаний остаться в России и не уходить с внутреннего рынка страны. Такое заявление заместитель председателя правительства сделал в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента.

Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений…"ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события". Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил российским законодателям, что большинство из этих зарубежных компаний решили поставить свою предпринимательскую деятельность в РФ "на hold" (паузу). При этом иностранные работодатели продолжают платить зарплату трудоустроенным гражданам в стране, постепенно сворачивая производство.

Белоусов поддержал проект об управлении иностранными компаниями, уходящими из РФ.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации