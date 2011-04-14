Белоусов поддержал проект об управлении иностранными компаниями, уходящими из РФ

Вице-премьер РФ рассказал о том, что активно поддерживает законопроект.

Андрей Белоусов поддержал проект об управлении иностранными компаниями, уходящими из России. Соответствующее заявление замемтитель председатель российского правительства сделал в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента. Чиновник указал законодателям на тот момент, что данный инструмент необходим, но следует принять взвешенную позицию.

На что я хотел бы обратить внимание - здесь очень важна взвешенная позиция. Что будет дальше, мы не знаем, поэтому инструменты, о которых вы говорите, должны быть, конечно. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что ему легко отвечать на вопроса сенаторов, так как он принцииально был инициатором создания соответствующего закона, а также говорил о важности разработки правовых мер в предельном случае, когда фирма больше не может продолжать свою деятельность на территории РФ и закрывает свои двери "на ключ". Белоусов считает, что правительство не может позволить, чтобы сотрудники остались без работы, а потребители - без продукции.

Белоусов назвал провокацией попытки не вернуть России ее культурные ценности.

Фото и видео: Совет Федерации

