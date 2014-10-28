Андрей Белоусов рассказал о провокациях Запада в сфере культуры.

Заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов назвал провокацией попытки не вернуть России ее культурные ценности. Таким мнением чиновник поделился с законодателями на правительственном часе в Совете Федерации.

Конечно, наши противники - я буду их так называть, потому что они такие и есть по сути, - они нас все время провоцируют. Невозможно иначе, кроме как провокацией, назвать попытки не вернуть нам культурные ценности в страну. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что подобные ситуации направлены на то, чтобы вызвать у России ответные "резкие действия". В первую очередь реакция может быть связана с зарубежными компаниями, которые продолжают свое функционирование на территории РФ. Белоусов подчеркнул, что встречался лично со многими руководителями этих фирм. Сейчас эти предприниматели находится в процессе принятия окончательных решений, а штаб-квартиры имеют позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события".

Белоусов: Россия ведет с партнерами переговоры о системе расчетов на основе нацвалют.

Фото и видео: Совет Федерации