Белоусов: Россия ведет с партнерами переговоры о системе расчетов на основе нацвалют

Вице-премьер РФ рассказал о создании безопасной системы расчетов.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что Россия ведет с партнерами предметные переговоры о системе расчетов на основе национальных валют. Соответствующее заявление заместитель председателя правительства сделал во время выступления на правительственном часе в верхней палате парламента. Чиновник объяснил законодателям о том, что ведутся обсуждения с иностранными коллегами по формированию безопасной инфраструктуры взаимных финансовых расчетов.

С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнерскую работу. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Авиакомпании получат субсидии, заявил Белоусов.

Фото и видео: Совет Федерации