Авиакомпании получат субсидии, заявил Белоусов

Андрей Белоусов рассказал о господдержке авиации и пассажиров.

Авиакомпании получат субсидии. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов, выступая на правительственном часе в верхней палате парламента. Государственная поддержка профильных пассажирских перевозчиков составит приблизительно 110 млрд рублей. Средства уйдут на поддержание операционной деятельности. Деньги будут выдаваться властями страны в зависимости от расстояния и числа перевезенных клиентов.

В части авиаперевозок приняты меры, которые позволят обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил сенаторам о том, что по России сохранятся все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. на эти задачи государства выделяет свыше 27,5 миллиарда рублей. Пассажирам отмененных рейсов правительство вернет денежные средства. на эту задачу направлено 19,5 миллиарда рублей.

В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет.

Фото и видео: Совет Федерации