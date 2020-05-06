Временно исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный экономический период. Мнение он высказал на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики во время пандемии коронавируса.
Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики.
Андрей Белоусов, временно исполняющий обязанности премьер-министра России
Он отметил, что малый бизнес очень активно подаёт заявки на беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты сотрудникам. По словам Белоусова, объём обращений за займами превышает ожидания правительства. В среднем поступает около двух тысяч заявок в день. Обеспечение этих кредитов деньгами ещё до майских праздников обходилось бюджету в 80 миллиардов рублей.
Андрей Белоусов добавил, что при сохранении таких темпов, лимиты, выделенные на выдачу беспроцентных кредитов, будут выработаны к середине мая или к двадцатым числам месяца.
Ранее на том же совещании рассказали, что поступление налогов в России сократилось на треть.
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