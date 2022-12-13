Белоусов указал на необходимость единого оператора для беспилотной и пилотируемой авиации

Вице-премьер РФ назвал задачи отраслевого оператора.

Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов указал главе государства и членам правительства на необходимость создания в стране единого оператора для беспилотной и пилотируемой авиации. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на совещании в индустриальном парке "Руднево", посвященному развитию беспилотных авиационных систем. Чиновник объяснил, что

Владимир Владимирович, вы сегодня сказали, что это может быть другая компания, если как бы "Госкорпорация по ОрВД" не справится с этой задачей или не сможет перестроить свои технологии. Но проблема в том, что все-таки воздушное пространство едино и нам нужен единый оператор. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

По его словам, создание такого оператора для частных компаний планируется во второй половине текущего года, в срок до 1 ноября. Структура будет выполнять задачи, связанные с предоставлением радиочастот операторам дронов, а также по внедрению требований к наземной инфраструктуре.

Свободные зоны для полетов легких беспилотников могут появиться в России в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России