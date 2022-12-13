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Белоусов анонсировал разработку программы по стандартизации беспилотников в 2024 году

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Вице-премьер РФ рассказал о работе над правовой базой в экономической отрасли.

Государственная программа по стандартизации беспилотников может быть создана в стране в 2024 году. Соответствующее заявление в рамках правительственного совещания по вопросу развития  беспилотных авиационных систем. В мероприятии принял участие глава государства Владимир Путин. Заседание состоялось на базе индустриального парка "Руднево".

К концу текущего года будет сформирован профильный технический комитет по стандартизации БПЛА, а уже в следующем, 2024, году планируется разработать и реализовать программу по стандартизации беспилотников.

Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Дополнительно чиновниками предполагается сформировать систему налоговых льгот для производителей БПЛА по аналогии с IT-компаниями. Кроме обеспечения государственного заказа Андрей Белоусов предлагает коллегам обеспечить и другие меры поддержки. Он не исключил возможное субсидирование производителям в разных формах стоимости летного часа, а также стоимости приобретения или лизинга самих дронов.

Белоусов сообщил, что объем госзаказа на БПЛА до 2030 года составит 200 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: андрей белоусов, беспилотники, стандарты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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