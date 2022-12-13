Белоусов сообщил, что объем госзаказа на БПЛА до 2030 года составит 200 млрд руб.

Вице-премьер РФ рассказал о задачах по производству дронов в стране.

Объем государственного заказа на БПЛА с 2024 по 2026 год составит порядка 92 миллиардов рублей, а в период до 2030 года - 200 млрд рублей. Соответствующей статистикой с главой государства Владимиром Путиным и членами правительства поделился первый российский вице-премьер Андрей Белоусов. Чиновник выступил на совещании развитию беспилотных авиационных систем, которое состоялось в индустриальном парке "Руднево".

Объем такого заказа составит 4,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд - это средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год, то есть в новом бюджетном цикле, потенциальный государственный заказ, который мы сейчас согласовали, суммарно составит порядка 92 млрд рублей. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что оценка спроса на БПЛА до 2030 года составил около одного триллионов рублей. За три года этот показатель эквивалентен производству 240 тысяч беспилотников всех типов, в том числе ресь идет о пяти тысяяах дронов средней тяжести и тяжелых аппаратов.

Белоусов оценил развитие инфраструктуры для гражданских беспилотных систем в России.

Фото и видео: Правительство России