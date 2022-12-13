Белоусов сообщил о переговорах России с Китаем и другими странами по беспилотникам

Вице-премьер РФ рассказал о международном сотрудничестве по БПЛА и технологиям.

В настоящее время Россия ведет переговоры с Китаем и другими странами по экспорту и импорту беспилотников. Соответствующее заявление в рамках выступления на совещании, посвященном развитию БПЛА в стране при участии главы государства Владимира Путина, сделал вице-премьер Андрей Белоусов. Коллеги из правительства собрались на территории индустриального парка "Руднево". Чиновник объяснил, что обсуждается экспорт отечественных технологических решений, так и импорт иностранных разработок.

Что касается инструментов поддержки, то Российский экспортный центр обладает достаточно широким спектром инструментов. Там и финансовая поддержка, и не финансовая. Все будет сделано. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Лидер РФ дал поручение кабинету министров вместе с институтами развития решить вопрос о том, как поддержать создание опытных производств в сфере беспилотной техники. Объем государственной поддержки может составить один триллион рублей.

Свободные зоны для полетов легких беспилотников могут появиться в России в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России