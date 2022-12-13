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Свободные зоны для полетов легких беспилотников могут появиться в России в 2023 году

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Андрей Белоусов рассказал о расширении экспериментальных правовых режимов.

Максимально свободные зоны для легких гражданских беспилотников российские власти планируют сформировать в каждом из регионов страны. Соответствующее заявление на совещании по развитию развитию беспилотных авиационных систем при главе государства Владимире Путине сделал вице-премьер России Андрей Белоусов. Чиновник заметил, что речь идет о дронах, которые не превышают 30 килограммов. Эксперт объяснил коллегам, что для БПЛА средней тяжести и тяжелых снятие ограничительных мер чиновники планируют организовать в рамках расширения экспериментальных правовых режимов. Власти будут обращать внимание на накопленный опыт и требования по безопасности.

В части обеспечения доступности воздушного пространства... создать максимально свободные от ограничений условия использования аппаратов, в том числе на высоте до 150 м в специально отведенных для этого локациях. Допуск пилотов для таких аппаратов также необходимо упростить.

Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Белоусов анонсировал разработку программы по стандартизации беспилотников в 2024 году.

Фото и видео: Правительство России

Теги: андрей белоусов, беспилотники, зона свободных полетов, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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