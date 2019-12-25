Вице-премьер РФ объяснил, сколько средств уйдет на "проекты-маяки".

Российский вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России. По информации от специалиста, свыше 650 млрд рублей будет направлено на "проекты-маяки" за период с 2022-2024 года. Средства пойдут из Фонда национального благосостояния РФ и других внебюджетных источников. Такое заявление чиновник сделал коллегам на заседании по вопросам стратегического развития и национальным проектам. Он уверен, что технологическое усовершенствование является одним из основных условий для устойчивого экономического роста страны в ближайшие годы.

Необходимо создать условия для того, чтобы частные компании и инвесторы получили научились зарабатывать на внедрении новых технологий, другими словами в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что из 652 млрд рублей, выделенных на "проекты-маяки" из ФНБ и внебюджетных источников пойдет порядка 556 млрд рублей. Эта сумма составляет 56% от всех трат на инициативу.

Белоусов назвал основной драйвер экономического роста России.

Фото: Kremlin.ru