Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья

Глава Минобороны РФ заслушал доклады командующих войск и глав приграничных регионов.

Российский министр по обороне Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности на приграничных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующей информацией с журналистами поделились через социальные сети представители пресс-службы профильного ведомства страны. Руководители регионов уведомили о ходе принимаемых решений в оперативных группах по проблемным моментам, по защите местного населения и общественной инфрастуктуры.

Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно Андрей Белоусов обсудил с губернаторами из трех регионов и командующими группировок войск текущую обстановку. Министр по обороне России заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения.

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России