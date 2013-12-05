Апты Алаудинов раскрыл последние новости о работе военнослужащих в Курской области.

Российские бойцы за минувшие сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую — более мелкую — технику противника. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Противник сегодня пытался опять продавиться на нашем участке. Тоже покоцал несколько наших машин FPV-шками. Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ, одну пушку, ну и так по мелочи... Апты Алаудинов, эксперт

Боевые подразделения Вооруженных сил Украины в 5:30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было остановлен по информации от начальника генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Военачальник подчеркнул, что операция в российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. А 9 сентября Минобороны страны уведомило в социальных сетях о том, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи солдат, 89 танков.

Алаудинов сообщил, что на курском направлении подбили два танка ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"