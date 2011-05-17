На направлении ВС РФ смогли поразить технику ВСУ.

Два танка, два миномета и артиллерийская установка Вооруженных сил Украины подбиты российскими военнослужащими на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Эксперт заметил, что дополнительно бойцы ликвидировали большое количество личного состава армии противника.На некоторых участках удалось продвинуться вперед, выбив оттуда позиции киевского режима.

В общей сложности было подбито сегодня два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка. Кроме этого, у нас сегодня подбита одна "Лелека" и одна "Баба-яга". Апты Алаудинов, эксперт

Алаудинов со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

