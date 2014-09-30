Апты Алаудинов сообщил последние новости о ситуации в российском приграничье.

Военнослужащий со смехом рассказал о том, как солдаты Вооруженных сил Украины неудачно сбили российских беспилотник на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Эксперт добавил, что армия киевского режима регулярно стягивает новые силы в российский приграничный регион, однако при этом противник несет значительные потери в личном составе.

Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился. Апты Алаудинов, эксперт

Апты Алаудинов добавил, что отчитаться о большом количестве подбитой западной техники в настоящее время не получается, так как бойцы ВСУ поняли, что они не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".

Алаудинов рассказал о бойце, который помог вывести группу военных из Суджи.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"