Белоусов признался, что опасался потери управляемости российской экономики

Вице-премьер РФ рассказал об опасных моментах в 2022 году для экономики.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов признался в том, что опасался потери управляемости российской экономической системы в марте текущего года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24". Гость программы подчеркнул, что экономика могла "пойти вразнос", но ситуация стабилизировалась за счет проведения круглосуточной работы Минпромторга, Центробанка и Минтранса. Вторым опасным моментом специалист назвал промежуток в конце апреля и июне 2023 года.

У любой системы есть определённый предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт отметил, что ключевые проблемы в тот период 2022 года были связаны с торговлей и ажиотажным спросом на товары, когда население страны решило начать снимать с банковских счетов наличные средства, включая и деньги, хранящиеся в иностранной валюте.

Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля.

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