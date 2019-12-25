Белоусов: ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу. Об этом первый вице-премьер России сообщил журналистам ТАСС.
В нынешнем диапазоне - нет
Андрей Белоусов, первый вице-премьер России
Напомним, что ранее Минэкономразвития рассказало о том, что курс рубля падает из-за повышением оценки геополитических рисков из-за временных факторов. СОкращение рисков ожидается в конце 2020 года - началу 2021 года. В этот период эксперты ожидают возвращение курса национальной валюты к "фундаментально обоснованным показателям". Среднегодовой курс рубля на текущий год составит 71,2 за американский доллар.
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Фото: Piter.tv
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