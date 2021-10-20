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Белоусов оценил ущерб бизнесу в 60 млрд рублей из-за нерабочих дней

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Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов завил на совещании с членами правительства, что двухнедельная пауза из-за нерабочих дней в России обойдется бизнесу примерно в 60 млрд рублей.

Отметим, что президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Ранее с таким предложение выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В некоторых регионах, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная, нерабочие дни предлагается установить с 23 октября.

В целом это сокращение составляет 25-30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер России 

Белоусов подчеркнул, что в сутки потери из-за нерабочих дней составят порядка 4 млрд рублей. Если же оценивать убытки бизнеса за две нерабочие недели, то сумма составит около 60 млрд рублей.

Видео: kremlin.ru

Теги: нерабочие дни, убытки бизнеса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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