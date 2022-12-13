Белоусов оценил развитие инфраструктуры для гражданских беспилотных систем в России

Вице-премьер РФ рассказал о том, что как система экономическая отрасль еще не сложилась.

Серийного производства гражданских беспилотных систем и соответствующей инфраструктуры в РФ пока не существует. Такое мнение на правительственном совещании при участии российского президента Владимира Путина в индустриальном парке "Руднево" высказал первый вице-премьер страны Андрей Белоусовю

Как система отрасль пока не сложилась. Не существует серийного производства гражданских беспилотных систем и инфраструктуры. Не определены правила использования беспилотников в отраслях, где в других странах они активно используются. Это блокирует создание рынка услуг с использованием беспилотных систем. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт рассказал коллегам о том, что уровень локализации в данной экономической отрасли на текущий момент составляет около 37%. Профильную продукцию изготавливают около 70 отечественных компаний, из которых 50 предприятий занимаются только легкими аппаратами, а средними и тяжелыми - 20. Чиновник напомнил о том, что в стране есть разработки, которые опережают иностранные аналоги. Однако из-за отсутствия правовой базы спрос на беспилотники в стране не является устойчивым. Проблемы связаны с блокирующей стоимостью дронов и ценой по их изготовлению.

Белоусов заявил, что Россия к концу 2026 года выйдет на объем выпуска 18 тыс. БПЛА в год.

Фото и видео: Правительство России