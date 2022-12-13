Белоусов заявил, что Россия к концу 2026 года выйдет на объем выпуска 18 тыс. БПЛА в год

Вице-премьер РФ рассказал о развитии беспилотных технологий в стране.

Российская промышленность к концу 2026 года выйдет на объем выпуска 18 тысяч БПЛА в ежегодном режиме. Соответствующее заявление в рамках правительственного совещания по вопросу беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" сделал вице-премьер страны Андрей Белоусов. Чиновник рассказал о том, что задача будет выполнена к концу бюджетного цикла.

Это без учета сверхлегких беспилотников, весом менее 1 килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса, который, как я уже говорил, сегодня 37%, будет - около 52%. А к 2030 году - выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт объяснил коллегам, что до конца мая текущего года властями планируется сформировать специальную рабочую группу с участием представителей бизнеса. В рамках этих обсуждение будут разобраны алгоритмы сертификации и допуска дронов к эксплуатации. Дополнительно будет организована инвентаризация правовой базы. В 2023 году общий объем рынка российских беспилотников составляет около 32 тысяч устройств. Из этого числа порядка 20 тысяч образцов импортируются из других государств, а остальные представляют из себя отечественные разработки из иностранных комплектующих.

Андрей Белоусов: Введение цифрового рубля завершат в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России