Андрей Белоусов:  Введение цифрового рубля завершат в 2023 году

Вице-премьер РФ рассказал о работе по легализации цифровой валюты в стране.

Российский вице-премьер страны Андрей Белоусов рассказал главе государства Владимиру Путину в рамках своего выступления на оперативном правительственном совещании по социально-экономическим вопросам о том, что введение государственным регулятором (Центробанка РФ) цифрового рубля завершится до конца 2023 года. В настоящее время аналитики прорабатывают разрешение финансовых сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже. Изучаются вопросы, связанные с совершением операций и использованием цифровых валют.

Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап, ее предполагается завершить уже в текущем году. Законопроект 16 марта был принят Государственной думой в первом чтении. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Чиновник объяснил, что власти позволят совершать с цифровыми валютами сделки на организованном рынке, что повысит их ликвидность и привлекательность для инвесторов и эмитентов.

Белоусов признался, что опасался потери управляемости российской экономики.

Фото и видео: Правительство России