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Белоусов: кабмин не будет снижать финансирование проектов по развитию Восточного полигона

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Вице-премьер назвал проблемы в приоритетном направлении.

Заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов сообщил о том, что кабинет министров не будет снижать финансирование проектов по развитию Восточного полигона. Такой информацией чиновник поделился с законодателями в рамках правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации.

Восточное направление - приоритет. И мы с него снимать деньги не планируем, свыше тех объемов, которые будут освоены. Что касается индексации, сейчас этот вопрос прорабатывается.

Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что то, что касается РЖД и программы Восточного полигона - на 2022 год предусмотрено повышение объемов инвестиционных расходов в РЖД. В частности, ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о докапитализации компании в рамках 250 млрд рублей. Однако по мнению кабмина, сейчас РЖД не способен освоить все средства. Проблема связана с нехваткой профессиональных рабочих кадров.

Белоусов поддержал проект об управлении иностранными компаниями, уходящими из РФ.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: андрей белоусов, восточный полигон, правительственный час, ржд, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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