Вице-премьер РФ рассказал о новой волне инфляции в стране.

Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов допустил новую волну инфляции в 2022 году. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на международном форуме "Сделано в России".

Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна - она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнёмся в 2022 году, во втором полугодии особенно. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил, что согласно официальной статистике от регулятора, в ноябре показатель инфляции достиг отметки в 0,96%. Уровень упал с 1,11% (зафиксированного в октябре). Однако в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,13% до 8, 43%. К концу года Центробанк РФ ждет инфляции на уровне 7,4-,7,9%.

Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики.

Фото и видео: Международный экспортный форум "Сделано в России"