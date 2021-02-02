Белорусский протестующий поджег танк под Минском

Преступник оправдал себя актом гражданского неповиновения".

Белорусский протестующий поджег танк. Ролик размещен в Telegram-канале "Баста!". По данным источника, местный житель атаковал боевую технику в тот момент, когда она транспортировалась по железнодорожной платформе около столицы республики. Активист заявил прессе, что увидел, что крупный состав техники направлялся из Минска в сторону Орши. Мужчина скрытно подобрался к танку, а после бросил в него емкость с каким-то содержимым. После этого техника загорелась. Свои действия белорус назвал "актом гражданского неповиновения".

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В настоящее время Минобороны Белоруссии прокомментировало инцидент. Военные заявили журналистам местного издания "Наша Нiва", о том, что что танк не получил значительных повреждений. Он будет на полигоне в ближайшее время.

Источник рассказал об успехах в испытании танков Т-90М.

Видео: Telegram/Баста!