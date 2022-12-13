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Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики МиГ-25

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Александр Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Россией.

 Белоруссия готовится производить боевые самолеты-штурмовики при небольшой российской поддержке. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром путиным сделал глава республики Александр Лукашенко. Политик пояснил, что на отечественном предприятии создаются воздушные суда МС21 Sushoi Superjet, в которых до тысячи комплектующих.

И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить.

Александр Лукашенко, президент белоруссии

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, миг-25, мс21, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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