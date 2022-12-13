Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики МиГ-25

Белоруссия готовится производить боевые самолеты-штурмовики при небольшой российской поддержке. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром путиным сделал глава республики Александр Лукашенко. Политик пояснил, что на отечественном предприятии создаются воздушные суда МС21 Sushoi Superjet, в которых до тысячи комплектующих.
И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить.
Александр Лукашенко, президент белоруссии
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