Белорус угнал иномарку, чтобы уехать на ней в Петербург

Возбуждено уголовное дело.

Житель города Лепель в Витебской области Белоруссии угнал иномарку, чтобы уехать на ней в Петербург. Об этом 6 января сообщило Управление внутренних дел Витебского облисполкома на своем YouTube-канале.

Отмечается, что автомобиль марки "Фольксваген" угнали у 26-летнего местного жителя. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемым в совершении преступления является 19-летний житель райцентра. Он помогал пострадавшему в ремонте автомобиля.

После того, как молодой человек завладел чужим автомобилем, он успел созвониться со знакомым. Вместе они решили уехать в Петербург. Для них стало проблемой пересечение границы – двое стали искать объездные пути и заблудились. Позже их задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Видео: YouTube / УВД Витебского облисполкома