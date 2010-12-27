Белкам из парка на Чухонке подарили новые домики

Молодежь и местная администрация развесили на деревьях подарки для зверьков.

Сегодня, в День благоустройства, в Колпинском районе прошла масштабная акция "Белкин РАЙ.ON", сообщила пресс-служба местной администрации. В парке на полуострове Чухонка беличьему семейству подарили новые домики и кормушки. Жилища развешивали высоко на деревьях альпинисты.

В течение месяца в Центре технического творчества мастерили новые "избушки" для белок, предприятия района купили для них кормилки. Дом молодежи "Колпинец" в этом время собирал волонтерский корм для зверьков.

Два года назад местные жители заметили пять белочек в этом парке, на сегодняшний день звериная семья разрослась до 20 особей.

Ранее Милонов намеревался сделать Петербург всероссийской столицей белок.

Фото: pixabay; ПМК "Колпинская перчатка" / ВКонтакте