Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника поймала белку во время купания в снегу

Зверёк решил зарыться под густое снежное покрывало во время прогулки по лесу.

Фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника запечатлела забавную и милую сцену: гуляющая среди деревьев белка решила устроить снежное купание.

На кадрах видно, как пушистая красавица вприпрыжку бежит по лесу, а затем несколько раз ныряет под толстый слой снега.

Видео привлекло внимание пользователей в соцсетях. Комментаторы отметили, что зверёк проводит время с пользой, так как "чистота — залог здоровья". Также было высказано предположение, что белочка заглянула под снежное покрывало в поисках пищи.

Ранее мы сообщили о том, что в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вновь попали четверо медвежат.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник