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Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника поймала белку во время купания в снегу

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Зверёк решил зарыться под густое снежное покрывало во время прогулки по лесу.

Фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника запечатлела забавную и милую сцену: гуляющая среди деревьев белка решила устроить снежное купание.

На кадрах видно, как пушистая красавица вприпрыжку бежит по лесу, а затем несколько раз ныряет под толстый слой снега. 

Видео привлекло внимание пользователей в соцсетях. Комментаторы отметили, что зверёк проводит время с пользой, так как  "чистота — залог здоровья". Также было высказано предположение, что белочка заглянула под снежное покрывало в поисках пищи.

Ранее мы сообщили о том, что в  фотоловушку Нижне-Свирского заповедника вновь попали четверо медвежат.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник

Теги: ленинградская область, нижне-свирский государственный заповедник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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