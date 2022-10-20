Белый дом заявил об отсутствии объявления о встрече лидеров США и КНР в рамках саммита G20

Карин Жан-Пьер не может аноносировать рабочие контакты между главами КНР и США.

Белый дом заявил об отсутствии объявления о встрече лидеров США и КНР в рамках предстоящего саммита G20 в Индонезии. Соответствующее заявление официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.

У меня на данном этапе нет информации о встрече или о чем-то, чтобы объявить в предварительном порядке. О встрече с президентом (так в США принято называть председателя Китая). Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что еще в августе журналисты из издания The Wall Street Journal рассказали о том, официальные лица Китая готовят встречу политических лидеров на полях саммита Группы двадцати (G20) или в верхах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которые запланированы на ноябрь 2022 года.

Белый дом опроверг данные о том, что в США пытаются не допустить встречи Путина и Байдена.

Фото и видео: Белый дом

