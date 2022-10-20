Белый дом опроверг данные о том, что в США пытаются не допустить встречи Путина и Байдена

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что такую цель администрация США перед собой не ставит.

Белый дом опроверг данные о том, что в США пытаются не допустить встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на полях индонезийского саммита G20 ("Большой двадцатки"). Официальный представитель администрации в Вашингтоне во время регулярного брифинга с журналистами отметила, что эти слухи не соответствуют действительности.

Они не соответствуют действительности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновнице также пришлось ответить на вопрос о том, попытается ли Джо Байден на саммите, проводимом на острове Бали, добиться активизации поддержки Украины другими странами. Карин Жан-Пьер отметила, что политик делает это последние несколько месяцев. На прошлой неделе у лидера Белого дома состоялся телефонный разговор с G7 и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Белый дом не уточнил, добивается ли от Израиля поставок оружия Украине.

Фото и видео: Белый дом