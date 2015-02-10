Джон Кирби рассказал о том, что Израиль должен самостоятельно принять решение.

Белый дом заверил, что не "выкручивает руки" Израилю для начала поставок оружия Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отметил, что США надеются на то, что еврейское государство будет поставлять вооружение киевскому режиму.

Это решать израильтянам. Мы не уговариваем, мы не выкручиваем руки, мы не подталкиваем. Мы просим и проводим встречи контактной группы по Украине. Но они должны делать это самостоятельно. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Таким образом чиновник прокомментировал вопрос со стороны СМИ о том, поддерживает ли Вашингтон призывы Киева к властям Израиля об оказании Украине военной помощи. В частности, Украина надеется получить от страны средства противовоздушной обороны.

Захарова сравнила заявление Кирби со сказкой "Волк и семеро козлят".

Фото и видео: Белый дом