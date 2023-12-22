Белый дом утверждает, что угроза со стороны КНДР может радикально усилиться из-за РФ

Пранай Вадди оценил угрозу, исходящую от Пхеньяна.

Американская администрация при лидере Джо Байдене утверждает, что угрозы со стороны руководства Северной Кореи способны радикально усилиться вследствие усиления сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Соответствующей информацией поделился специальный помощник лидера Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Пранай Вадди. Эксперт выступил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

То, что мы видим между Россией и Северной Кореей, является беспрецедентным уровнем сотрудничества в военной сфере. И я очень обдуманно говорю - "беспрецедентным". Мы этого никогда прежде не видели. Пранай Вадди, сотрудник Белого дома

Иностранный аналитик заметил, что природа КНДР в качестве региональной и глобальной угрозы может радикальным образом измениться в предстоящее десятилетие в связи с активизацией контактов страны с Россией. Этому вопросу в Вашингтоне уделяют большое внимание.

В США заявили о готовности к сотрудничеству с РФ по контролю над вооружениями.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies