В США заявили о готовности к сотрудничеству с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон считает, что Москва на текущем этапе не планирует взаимодействовать с США в двустороннем формате в сфере контроля над вооружениями. Американская администрация связи с этим готова к сотрудничеству по таким вопросам на многосторонних площадках. Соответствующей информацией поделился специальный помощник лидера Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности при Джо Байдене Пранай Вадди. Эксперт выступил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Несмотря на все сказанное, имеются другие площадки для взаимодействия с Россией и многосторонние форматы. Мы будем пользоваться этими форматами, мы будем добиваться достижения своих приоритетов ради обеспечения наших национальных интересов. И мы надеемся, что Россия там готова.
Пранай Вадди, сотрудник Белого дома
Пранай Вадди добавил, что российское руководство отказывается взаимодействовать. Он пояснил, что при этом планка установлена на достаточно высоком уровне.
Белый дом считает, что РФ еще может вступить в переговоры с США по замене ДСНВ.
Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies
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