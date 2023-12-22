В США заявили о готовности к сотрудничеству с РФ по контролю над вооружениями

Пранай Вадди оценил вероятность контактов между США и РФ по вопросам безопасности.

Вашингтон считает, что Москва на текущем этапе не планирует взаимодействовать с США в двустороннем формате в сфере контроля над вооружениями. Американская администрация связи с этим готова к сотрудничеству по таким вопросам на многосторонних площадках. Соответствующей информацией поделился специальный помощник лидера Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности при Джо Байдене Пранай Вадди. Эксперт выступил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Несмотря на все сказанное, имеются другие площадки для взаимодействия с Россией и многосторонние форматы. Мы будем пользоваться этими форматами, мы будем добиваться достижения своих приоритетов ради обеспечения наших национальных интересов. И мы надеемся, что Россия там готова. Пранай Вадди , сотрудник Белого дома

Пранай Вадди добавил, что российское руководство отказывается взаимодействовать. Он пояснил, что при этом планка установлена на достаточно высоком уровне.

Белый дом считает, что РФ еще может вступить в переговоры с США по замене ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies