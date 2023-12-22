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США не уточнили, считают ли неактуальными проекты договоров по безопасности с РФ

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Пранай Вадди оценил отказ России сотрудничать с США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене  не уточняет, считает Вашингтон ли целиком утратившими актуальность предложения по проекта договоренностей, которые Москва ранее предлагала в связи с обеспечением стратегической стабильности США и НАТО. Соответствующей информацией поделился специальный помощник лидера Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности при Джо Байдене Пранай Вадди. 

Это неясно. О них нужно думать в том контексте, в котором они были выдвинуты. Если это было серьезное предложение, то, безусловно, у России имелась благоприятная возможность подтвердить нам это.

Пранай Вадди, сотруник Белого дома

Чиновник заметил, что недавно в более официальном диалоге россияне решили не подтверждать эти проекты, а наоборот, прислали Белому дому отказ от двустороннего взаимодействия.

США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы или годы.

Фото  и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies

Теги: белый дом, нато, пранай вадди
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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