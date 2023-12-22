США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы или годы

Пранай Вадди оценил внимание, которое Вашингтон оказывает СВПД с Ираном.

В Американской администрации надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы. Соответствующей информацией поделился специальный помощник лидера Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности при Джо Байдене Пранай Вадди. Эксперт выступил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Гость встречи заметил, что в условиях обострения палестино-израильского конфликта властям США становится трудно сосредоточить внимание на активности со стороны Тегерана.

Нам сейчас крайне сложно поддерживать уровень дипломатического взаимодействия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, который наблюдался на раннем этапе работы этой администрации. Пранай Вадди, сотрудник Белого дома

Пранай Вадди, добавил, что по мере завершения регионального кризиса на Ближнем Востоке, в следующие месяцы или даже годы Вашингтон сможет вести более продуктивно взаимодействие по теме Ирана. Однако сейчас в США занимаются попытками предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В Иране заявили, что не поставляли РФ беспилотники и ракеты для использования на Украине.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies