В Иране заявили, что не поставляли РФ беспилотники и ракеты для использования на Украине

Хосейн Амир Абдоллахиян опровергли заявления киевского режима.

Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования данного вооружения на украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал иранский министр по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе.Иностранный политик с Ближнего Востока уточнил, что его стран обладает прочными связями с Москвой. В России ранее также неоднократно уверяли иранских коллег в том, что никогда не применяли на СВО какие-либо вооружения, полученные от Тегерана.

Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины. Заявления украинцев о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума. Однако они не предъявили нам ни единого доказательства. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана заявил об уважении суверенитета Пакистана.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum