Глава МИД Ирана заявил об уважении суверенитета Пакистана

Хосейн Амир Абдоллахиян оценил необходимость воздушной атаки по территории.

Иран заверил Пакистан в том, что руководство Тегерана уважает его суверенитет и территориальную целостность, а воздушные удары по его территории были направлены против террористов. Соответствующее заявление сделал иранский министр по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Чиновник заметил, что действия Ирана направлены были на обеспечение безопасности всего региона и национальных интересов Пакистана. Спикер пояснил, что у страны нет колебаний в вопросе.

Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории. Я поговорил со своим коллегой и заверил его в том, что мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Напомним, что новостное агентство Tasnim проинформировало читателей о нанесении силами КСИР удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", запрещенной на территории России, располагавшимся на территории Пакистана. Во время проведения данной операции использовались беспилотники и ракеты.

Глава МИД Ирана: удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum