Глава МИД Ирана: удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак

Хосейн Амир Абдоллахиян прокомментировал удар по территории Ирака.

Воздушный удар, который иранские военнослужащие совершили по территории Иракского Курдистана, был нацелен против израильской разведки, поэтому не является нападением на Ирак. Соответствующее заявление сделал иранский министр по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе.

Мы нанесли удар по базе "Моссада" в Иракском Курдистане, и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку. Мы нанесли удар по Израилю, который по-прежнему остается нашим общим врагом. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Ближневосточный политик заметил, что власти в Тегеране уважают территориальную целостность и суверенитет Ирака. Между государствами действует соглашение о безопасности. В тексте документа говорился о том, что местное правительство Иракского Курдистана "обязано обеспечивать безопасность границ".

Глава МИД Ирана: Кулеба попросил его передать послание Лаврову по Украине.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum