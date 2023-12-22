Белый дом считает, что РФ еще может вступить в переговоры с США по замене ДСНВ

Пранай Вадди объяснил, когда Москва может решить вернуться за стол переговоров.

Американская администрация при президенте Джо Байдене исходит из того, что Россия еще может вступить в переговоры с США. Речбь идет о уконтактах, направленных на подготовку нового соглашения, идущего на смену двустороннему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующей информацией поделился специальный помощник лидера Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности при Пранай Вадди. Эксперт выступил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он прокомментировал ведущей встречи перспективы совместной работы между Москвой и Вашингтоном в текущей геополитической ситуации.

Однако факт заключается в том, что надвигается 5 февраля 2026 года. Это - важный крайний срок в российской системе. И это может означать, что они захотят вернуться за стол. Будет еще оставаться какое-то достаточное время, чтобы попытаться заключить некое соглашение. Пранай Вадди, сотрудник Белого дома

Напомним, что срок действия ДСНВ истекает в 2026 году.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies