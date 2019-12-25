Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США

Карин Жан-Пьер не считает, что в инфляции США виновата администрация страны.

Белый дом снова обвинил российского президента Владимира Путина в рекордном росте цен на бензин в США. Соответствующее заявление на этот раз сделала перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер прокомментировала прессе рекордное увеличение стоимости топлива в стране, которое составило 60 процентов за последние несколько месяцев.

Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина... Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60 процентов за последние несколько месяцев, связан с наращиванием сил. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что подорожание горючего на территории США разогнало инфляционные процессы в стране до 40-летних максимумов. В Белом доме назвали этот негативный фактор последствиями украинского кризиса и не считают, что в нем есть вина американской стороны. Ранее Вашингтон отказался от закупок российской нефти из-за проведения специальной военной операции Москвы.

Белый дом прогнозирует замедление инфляции в США в течение года.

Фото и видео: Белый дом